Более 24 600 квадратных метров дорог избавили от ям в Брянске

2026, 31 июля 11:36

Более 24 600 квадратных метров дорог избавили от ям в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожники в Брянске продолжают ликвидировать ямы на дорогах. 29 июля специалисты работали между зарядами дождя.

Струйно-инъекционным методом установки «Белта» рабочие отремонтировали ямы общей площадью 170 квадратных метров на улицах Ромашина, Тютчева, Любезного и Вокзальной. Кроме того, асфальтобетонной крошкой подсыпали проезд около дома №17 на улице Романа Брянского и у дома №3 по улице Авиационной.

Накануне дорожники отремонтировали проезды по улицах Брянского Фронта, Тютчева и Фосфоритной. Асфальтобетонной крошкой обновили дорогу в переулке от улицы Пересвета до Красноармейской.

С начала года в Брянске ямы ликвидировали на площади более 24 600 квадратных метров.