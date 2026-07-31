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ЖКХ

Более 24 600 квадратных метров дорог избавили от ям в Брянске

2026, 31 июля 11:36
Более 24 600 квадратных метров дорог избавили от ям в Брянске
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Более 24 600 квадратных метров дорог избавили от ям в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Дорожники в Брянске продолжают ликвидировать ямы на дорогах. 29 июля специалисты работали между зарядами дождя.

Струйно-инъекционным методом установки «Белта» рабочие отремонтировали ямы общей площадью 170 квадратных метров на улицах Ромашина, Тютчева, Любезного и Вокзальной. Кроме того, асфальтобетонной крошкой подсыпали проезд около дома №17 на улице Романа Брянского и у дома №3 по улице Авиационной.

Накануне дорожники отремонтировали проезды по улицах Брянского Фронта, Тютчева и Фосфоритной. Асфальтобетонной крошкой обновили дорогу в переулке от улицы Пересвета до Красноармейской.

С начала года в Брянске ямы ликвидировали на площади более 24 600 квадратных метров.

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