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Общество

Брянская прокуратура проверит треш-стримеров за издевательства над инвалидами

2026, 04 августа 09:43
Брянская прокуратура проверит треш-стримеров за издевательства над инвалидами
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Поводом стали многочисленные жалобы жителей региона на трансляции с унижениями инвалидов, сирот и людей с психическими расстройствами.

 

Брянская прокуратура начала проверку деятельности треш-стримеров Shkilla и Аркадэ. В ходе проверки будет дана оценка изложенным в ней доводам. Разбирательство инициировано после обращения Лиги безопасного интернета в Генпрокуратуру России.

По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, блогеры, ранее судимые за издевательства над инвалидом и незаконный оборот порнографии, вернулись к деструктивной деятельности. Зрителям предлагали переводить деньги за выполнение унизительных заданий. Правоохранителям предстоит изучить содержание эфиров и принять меры для полного пресечения этой деятельности.

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