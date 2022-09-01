На погарской сигаретной фабрике стали делать пластиковую тару

На заводе в Погаре установили китайские термопластавтоматы для производства упаковки.

О работе Погарской сигаретно-сигарной фабрике на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом рассказал генеральный директор предприятия Виктор Баранов.

В этом году предприятие наращивает инвестиционную деятельность. Так, на фабрике открыли цех по производству пластиковой тары. Там остановили китайские термопластавтоматы. Предприятие рассчитывает заместить упаковку, которую покупает в Калужской области. А потом даже продавать другим потребителям.

Погарская сигаретно-сигарная фабрика — единственное в России предприятие, производящее сигары и сигариллы. Трудятся на заводе 600 человек.