Новый станок начал работать на Брянском машиностроительном заводе

Токарно-винторезный станок ввели в эксплуатацию на Брянском машиностроительном заводе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

По программе расширению производства и реализации проекта ремонта колёсных пар в тележечном цехе Брянского машиностроительного завода начал работать новый токарно-винторезный станок. Он установлен как дублер уже существующего. Модернизация снизит нагрузку на оборудование и повысит качество работ.

Как отметили инженеры предприятия, современный станок универсален и максимально безопасно. Он позволит оптимизировать процесс производства и ремонта колесных пар.

Установили новое оборудование по проекту поддержания, обновления и замены механообрабатывающего и термического оборудования инвестиционной программы БМЗ.

В этом году предприятие планирует потратить на модернизацию производства и обновление станочного парка 324,5 млн рублей.