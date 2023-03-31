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Объем промышленного производства Брянщины вырос на 18%

2023, 31 марта 08:35 Экономика
Объем промышленного производства Брянщины вырос на 18%
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Объем промышленного производства в Брянской области В условиях санкций увеличился почти на 18 %. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава области принял участие в общем собрании Брянской областной Ассоциации промышленников и предпринимателей.

«Более 30 лет организация объединяет работодателей региона, чтобы сохранять и развивать промышленный потенциал, внедрять в производство разработки наших ведущих вузов, готовить кадры для выполнения производственных задач», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона рассказал об экономическом положении области.

«В условиях санкций объем промышленного производства в Брянской области вырос почти на 18 % и составил более 395 млрд рублей, производства сельхозпродукции — на 11 %, это более 130 млрд рублей. Валовой региональный продукт составляет более 500 млрд рублей. Собственные доходы областного бюджета выросли более чем на восемь млрд рублей, а за восемь лет — с 26,4 млрд рублей до 56,8 млрд рублей», – подчеркнул Александр Богомаз.

Он также напомним о поддержке предприятий.

«Мы поддерживаем предприятия и организации, осуществляющие инвестиционную деятельность. В прошлом году было предоставлено право на получение государственной поддержки в форме налоговых льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль 31 предприятию области по 53 инвестиционным проектам на сумму 887,1 млн рублей. Кроме того, с прошлого года наши промышленные предприятия получают поддержку из регионального фонда развития промышленности», – уточнил глава региона.

Александр Богомаз отметил, что в области реализуются три государственные программы по развитию агропромышленного комплекса. В прошлом году их финансовое обеспечение составило 11,5 млрд рублей. Деньги получили 413 сельхозпредприятий.

«В тесном сотрудничестве с представителями Ассоциации промышленников и предпринимателей мы и в дальнейшем будем принимать важные практические решения, способствующие развитию экономики нашего региона, благоприятного делового климата, реализации новых инвестиционных и инновационных проектов», – заключил глава региона.

 

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