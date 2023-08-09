Около 110 жителей Брянска трудоустроят на новый завод

Около 110 жителей Брянска получат работу на новый заводе по сборке автомобилей. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске открывается новое предприятие «Автозавод BNM». Руководит им председатель совета директоров ГК «БН –Моторс» и президентом ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

Предприятие расположено на территории Брянского автомобильного завода. Собирать здесь будут китайские коммерческие грузовики. Работать на заводе будет около 110 жителей Брянска. Через полтора года предприятие планирует производить от 1 000 до 2 000 машин в месяц. Они будут выходить под брендом BNM через российскую дилерскую сеть BAW/BNM.