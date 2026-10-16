Пассажиропоток на вокзале в Брянске превысил миллион человек

2026, 16 октября 17:41

Пассажиропоток на вокзале Брянск-Орловский превысил миллион человек. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

С января по сентябрь 2026 года вокзалом Брянск-Орловский воспольщовались один миллиона и 800 тысяч пассажиров. Этот показатель на 1% меньше уровня аналогичного периода прошлого года.

745,7 тысяч человек стали пассажирами поездов дальнего следования. Ещё 262 тысяч пассажиров воспользовались электричками.

Пик пассажиропотока пришелся на июль. Из Брянска отправились почти 135 тысяч человек. За лето услугами вокзала воспользовались 374 тысяч пассажиров.

Брянск-Орловский стал вторым по количеству отправленных пассажиров на Московской железной дороги. Первым стал вокзал Тула-1.

Фото Московской железной дороги