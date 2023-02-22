Почти 100% хлебобулочных изделий в брянские магазины поставляют местные заводы

Почти 100% хлебобулочных изделий на полки сетевых магазинов региона составляют поставляют местные производители. Об этом рассказал начальник управления потребительского рынка Брянской области Владимир Пчеленок.

В регионе удельный вес товаров местных производителей на полках сетевых магазинов варьируется от 40 до 60%. Так, в минувшем году брянские компании поставляют 95-98% хлебобулочных изделий, 58-62% мясной продукции и 56-59% молочной продукции. Ещё 48-51% приходится на долю овощей и фруктов. Бакалеи местный производителей на полках от 45 до 48%.

«Объем сельхозпродукции местных товаропроизводителей в федеральных торговых сетях, увеличился с 35% в 2021 году до 48% в 2022 году, (региональные сети — с 42% до 51%). Реализация брянского картофеля осуществляется во всех магазинах федеральных и региональных сетей области. В региональных торговых предприятиях области, а также в гипермаркетах «Линия», «Европа», «Лента», по инициативе управления информация о товарах местного производства в наглядной и доступной форме доводится до потребителей», — подчеркнул Владимир Пчеленок.