Предприниматели из моногородов Брянщины получили субсидии на 17 млн рублей

На господдержку могли рассчитывать те, кто открывал детские центры и организации для пенсионеров и инвалидов.

В прошлом году власти Брянщины выделили 17 млн рублей на субсидии бизнесменам из моногородов региона. Этой возможностью воспользовались предприниматели из Ивота, Суража и Фокино.

Деньги выделялись тем, что открывал детские центры или предприятия по обслуживанию пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Деньги можно было потратить на ремонт и строительство помещений, закупку оборудования и другие цели.

Бизнесменам из моногородов предлагаются также микрозаймы под 2% годовых. Их оформили уже около 30 предпринимателей.