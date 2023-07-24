Продуктовый набор подорожал в Брянской области

Стоимость минимального набора продуктов в Брянской выросла на 2,88% за месяц. Об этом сообщил Брянскстат.

Минимальный набор продуктов на месяц в регионе в конце июня стоил 5706,95 рубля. Он подорожал на 2,88%.

Самый дорогой продуктовый набор — в Брянске. Он стоил 5772,53 рублей и за месяц подорожал на 4,53 %. В Клинцах цена на продукты выросла на 1,12. Они стали стоить 5697,80

рублей.

В поселке Навля минимальный набор стоил 5193,42 рублей. Его цена выросла лишь на 0,24%. В Новозыбкове рост состаил 0,23 %. При этом сами продукты стоят 5335,22 рублей.