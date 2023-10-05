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Регионы могут перенять опыт брянских АПК по выращиванию картофеля

2023, 05 октября 17:10 Экономика
Регионы могут перенять опыт брянских АПК по выращиванию картофеля
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Успешный опыт брянских АПК в производстве картофеля могут внедрить по всей стране. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале. Глава региона возглавляет областную делегацию на масштабном всероссийском мероприятии «Золотая осень».  Агропромышленная выставка проходит в Москве.

Брянщина традиционно представила экспозицию достижений представителей агропромышленного комплекса. Премьер-министр Михаил Мишустин дал высокую оценку деятельности производителей сельхозпродукции. Ожидается, что область отличится «самым большим урожаем картофеля в стране — около 1,6 млн тонн». На сегодняшний день урожай является рекордным — до 1200 ц/га.

«Михаил Владимирович дал поручение Министерству сельского хозяйства России изучить опыт Брянской области в производстве картофеля и распространить его по всем регионам», — сообщил Александр Богомаз.

 

 

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