Регионы могут перенять опыт брянских АПК по выращиванию картофеля

Успешный опыт брянских АПК в производстве картофеля могут внедрить по всей стране. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале. Глава региона возглавляет областную делегацию на масштабном всероссийском мероприятии «Золотая осень». Агропромышленная выставка проходит в Москве.

Брянщина традиционно представила экспозицию достижений представителей агропромышленного комплекса. Премьер-министр Михаил Мишустин дал высокую оценку деятельности производителей сельхозпродукции. Ожидается, что область отличится «самым большим урожаем картофеля в стране — около 1,6 млн тонн». На сегодняшний день урожай является рекордным — до 1200 ц/га.

«Михаил Владимирович дал поручение Министерству сельского хозяйства России изучить опыт Брянской области в производстве картофеля и распространить его по всем регионам», — сообщил Александр Богомаз.