С подрядчиком разорвут контракт на поставку троллейбусов в Брянск

За нарушения сроков поставки троллейбусов в областной центр с подрядной организацией будет расторгнут муниципальный контракт. Об этом сказал на совещании глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

В Брянске прошло заседание рабочей группы по развитию и модернизации наземного электрического транспорта. В нём участвовал генеральный директор АО «Торговый дом «Транс-Альфа» Иван Цыганко. Компания одержала победу в торгах и обязалась изготовить для Брянска 36 троллейбусов, 34 из которых должны были поступить в Брянск до 1 июля.

Поставщик попросил изменить срок, но администрация не приняла условия и за каждый день просрочки по контракту начисляется штраф. Но компания так и не выполнила обязательства. В Брянск поступило только 2 троллейбуса. Ещё 2 должны были прийти к 1 сентября, но этого не произошло.

Иван Цыганков сообщил, что на заводе в начале недели произошла авария и восстановить энергоснабжение только к концу недели. Именно поэтому не пришли машины к 1 сентября. Также он заявил, что завод готов до конца года поставить Брянску только 15 троллейбусов из 34.

«И мы, и наши жители уже устали слушать о новых сроках. Больше никаких договоренностей, в установленном законом порядке будем разрывать контракт. К сожалению, сегодня вынуждены констатировать факт, что ваше предприятие нельзя назвать надежным поставщиком, вы можете сорвать государственный инфраструктурный проект», – подчеркнул Александр Макаров.