Сельскую ипотеку оформили более 600 брянских семей

За два года в Брянской области сельскую ипотеку оформили более 600 семей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянской области государство поддерживает молодых специалистов в сельской местности. Так, выпускники, поступившие на работу в отрасль сельского хозяйства, при приеме получают единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей. А потом в течение трех лет ежемесячно по 7 тысяч рублей. Затраты предприятий полностью возмещают из средств областного бюджета. В прошлом году такую поддержку получили 150 молодых специалистов и квалифицированных рабочих.

Также в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Брянской области» предприятиям компенсируются расходы по оплате труда студентов на производственной практике и за их целевое обучение. За два года возмещены затраты на 202 учащихся.

На улучшение жилищных условий жителей села в регионе направлено 9,5 млн рублей. Восемь семей получили социальные выплаты в размере 70% от расчетной стоимости жилья. Кроме того за два года более 600 семей оформили сельскую ипотеку.