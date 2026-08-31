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Промышленность

Сергей Горелов: на брянском заводе начали подготовку к отопительному сезону

2026, 31 августа 11:19
Сергей Горелов: на брянском заводе начали подготовку к отопительному сезону
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Лето уже завершается. Поэтому самое время задуматься не только о подготовке школьников к новому учебному году, но и новом отопительном сезоне. Зачастую в Брянске бывает, что ремонтом «неожиданно» прорвавшихся теплотрасс, начинают заниматься уже в холодное время года. Не дожидаясь пока городские чиновники отдадут необходимые указания, на брянском заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» уже приступили к работе по подготовке оборудования.

— На прошлой неделе у нас прошло совещание, посвящённое подготовке к отопительному сезону, — говорит директор завода «ЛДС» Сергей Горелов, — даны необходимые поручения по проверке и подготовке оборудования – котлов, теплотрасс.

Завод «ЛДС» оснащён самым современным оборудованием, а это значит, что все механизмы и люди их обслуживающие, должны работать в тёплых комфортных условиях.

— К работе в осенне-зимних условиях будем готовы, — уверен Сергей Горелов, — а значит, качественно выполним все заказы.

 

Фото: Светлана Логинова, пресс-служба завода ЛДС

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