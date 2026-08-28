Суд отправил брянца на работу и лишил автомобиля за кражу мёда с пасеки

2026, 28 августа 15:32

Суд отправил брянца на работу и лишил автомобиля за кражу мёда с пасеки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Суд Карачевского района рассмотрел уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Приговор выслушал 64-летний житель города Брянска.

В августе 2024 года мужчина похитил гнездовые рамки с мёдом из ульев на приусадебном участке в Карачевском районе. Ущерб владельцу пасеки превысил 104 тысячи рублей.

Суд приговорил виновного к 460 часам обязательных работ, а также взыскал с него всю сумму ущерба. Автомобиль Ford Transit, который фигурант использовал для вывоза похищенного, был конфискован в доход государства.