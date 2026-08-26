Сергей Горелов: первые передовики брянского машиностроения

2026, 26 августа 13:45

В середине июля этого года на брянском заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» было принято решения о введение на предприятии такой формы поощрения сотрудников, как размещение на «Доске почёта».

— Такую форму, имевшую распространение в советское время, мы решили возродить после посещения коллег в братской Беларуси, — рассказывает директор «ЛДС» Сергей Горелов, — кроме этого добавили это ещё одним хорошим начинанием – заводским соревнованием.

Месяц назад об этом было объявлено на предприятии. Таким образом, было положено начало. По прошествии месяца на заводе подвели итоги производственного соревнования между цехами и участками. Уже определились передовики, которых можно и назвать и поощрить. Победителям будет присвоено звание «Лучший работник месяца».

Фото: пресс-служба завода ЛДС