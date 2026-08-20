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Криминал

Бывшего начальника отдела брянского агропредприятия ждёт суд

2026, 20 августа 10:37
Бывшего начальника отдела брянского агропредприятия ждёт суд
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Бывшего начальника отдела брянского агропредприятия обвиняют в получении коммерческого подкупа и мошенничестве. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

 

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о коммерческом подкупе и мошенничестве. Приговор выслушает  бывший начальник отдела снабжения агропредприятия Жирятинского района.

По версии правоохранителей, с февраля по ноябрь 2025 года фигурант получил от представителя предприятия-контрагента более 248 тысяч рублей за увеличение объемов закупаемой упаковочной сетки и за заключении контрактов.

Кроме того, обвиняемый с декабря 2024 года по октябрь 2025 года ввёл в заблуждение индивидуального предпринимателя. Он пообещал ему решить вопрос транспортировки сельскохозяйственной продукции со склада агропредприятия. За это он попросил 103 тысячи рублей. Деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению.

Преступление выявили оперативники подразделения экономической полиции региона.

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