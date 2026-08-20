Два нетрезвых водителя попали в аварию в Клинцах накануне

2026, 20 августа 14:38

Два нетрезвых водителя попали в аварию в Клинцах накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Накануне вечером на улице Луговой в городе Клинцы произошло ДТП. 24-летний водитель за рулём автомобиля «УАЗ» столкнулся с мопедом STELS без государственных регистрационных знаков.17-летний байкер двигался в попутном направлении.

15-летний пассажир мопеда получил травмы. Мальчика доставили в больницу.

Несовершеннолетний водитель мопеда находился в состоянии алкогольного опьянения. Прав у него не было. Автомобилист также оказался нетрезв и был лишен права управления транспортными средствами.

Инспекторы составили на обоих участников аварии административные материалы. Также ответственность грозит матери подростка.