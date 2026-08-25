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Брянский теннисист выиграл турнир «Олимпийские надежды России»

2026, 25 августа 10:05
Брянский теннисист выиграл турнир «Олимпийские надежды России»
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Брянский теннисист выиграл турнир «Олимпийские надежды России». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в городе Туле прошёл третий этап всероссийских соревнований по теннису «Олимпийские надежды России». Участие в турнире принимали юноши и девушки до 15 лет. 

Регион представил воспитанник брянской спортивной школы «Горизонт» Георгий Абушенко. В парном разряде он успешно выступил в тандеме с Иваном Синяковым из Москвы. Ребята завоевали золотые медали.

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