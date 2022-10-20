Сроки уборки картофеля на Брянщине сдвинулись из-за дождей

Обильные дожди стали причиной сдвига сроки уборки картофеля с полей Брянской области.

Всего в регионе в текущем году засеяли картофелем 30 тысяч га. Самые большие площади под него выделили аграрии в Погарском, Стародубском и Унечском районах. Успели собрать по состоянию на 18 октября, по данным департамента сельского хозяйства региона, 720 тысяч тонн с 20 тысяч га.

Завершена уборка картофеля в Дятьковском и Красногорском районах. Близится к завершению в Злынковском, Карачевском, Климовском, Новозыбковском и Унечском.

Урожайность составила в среднем 320 ц/га. Года назад показатель равнялся 317 центнеров с гектара.