В мэрии Брянска заинтересовались низкими зарплатами продавцов

Также у чиновников возникли вопросы к оплате труда в сфере авторемонта и доставки продуктов.

На комиссию в Брянской городской администрации вызвали руководители предприятий, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, оптовой торговлей продуктами, промтоварами и оргтехникой, а также доставкой продуктов питания.

Как сообщает городская администрация, среднемесячная зарплата в этих отраслях начинается от 12 399 рублей, что существенно ниже среднего заработка по отрасли. Чиновники заподозрили предпринимателей в использовании серых схем расчета с сотрудниками.

С 1 января минимальный размер оплаты труда составляет 13 200 рублей. Директорам рекомендовали представить новые штатные расписания и довести уровень зарплаты до среднеотраслевого.