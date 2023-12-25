Внедрение инвестиционного стандарта обсудили в Брянске

Внедрение муниципального инвестиционного стандарта обсудили в Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Заседание инвестиционного Совета прошло в Брянской городской администрации.В нём участвовали руководители структурных подразделений, представители Агентства по сопровождению инвестиционных проектов, налоговики и члены общественной организации «Деловая Россия».
В 85 пилотных регионах запущен региональный инвестиционный стандарт. В их число вошла и Брянская область. А Брянск, Новозыбков и Брянский район стали пилотными площадками по внедрению муниципального инвестиционного стандарта. Их опыт будут перенимать и другие муниципалитеты региона.
«В целом, муниципальный инвестиционный стандарт является важным инструментом для создания благоприятного инвестиционного климата на муниципальном уровне. Его внедрение будет способствовать экономическому развитию, росту объёмов инвестиций и повышению качества жизни населения», — отметила заместитель главы городской администрации, начальник финансового управления Елена Качур.
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