Внедрение инвестиционного стандарта обсудили в Брянске

Внедрение муниципального инвестиционного стандарта обсудили в Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Заседание инвестиционного Совета прошло в Брянской городской администрации.В нём участвовали руководители структурных подразделений, представители Агентства по сопровождению инвестиционных проектов, налоговики и члены общественной организации «Деловая Россия».

В 85 пилотных регионах запущен региональный инвестиционный стандарт. В их число вошла и Брянская область. А Брянск, Новозыбков и Брянский район стали пилотными площадками по внедрению муниципального инвестиционного стандарта. Их опыт будут перенимать и другие муниципалитеты региона.

«В целом, муниципальный инвестиционный стандарт является важным инструментом для создания благоприятного инвестиционного климата на муниципальном уровне. Его внедрение будет способствовать экономическому развитию, росту объёмов инвестиций и повышению качества жизни населения», — отметила заместитель главы городской администрации, начальник финансового управления Елена Качур.