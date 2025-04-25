Пятый юбилейный поток «Школы фермера» стартовал в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянской области стартовал юбилейный поток «Школы фермера». 30 участников проекта прослушают курс лекций по экономике фермерского предприятия, кадровым и юридическим вопросам, менеджменту и сбыту, маркетингу, составлению бизнес-плана. Лекции проведут ведущие преподаватели Брянского государственного аграрного университета. Обучение пройдут начинающие и опытные фермеры.

«Одна из самых значимых инициатив — предоставление права ветеранам СВО участвовать во всероссийском образовательном проекте «Школа фермера» без конкурсного отбора. Благодаря этому проекту участники могут получить новую профессию и открыть собственное дело в АПК. Особенно важно, что с этого года зачислиться в «Школу фермера» без конкурса могут и члены семей наших ветеранов — защитников Отечества», — подчеркнул директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.

Выпускниками «Школы фермера» стали более 100 предпринимателей. Более 70% из них представляют собственную продукцию на всероссийских отраслевых мероприятиях.

Образовательный проект «Школы фермера» совместно реализуют Правительство региона и Россельхозбанк при поддержке отделения АККОР и Центра компетенций АПК на базе Брянского государственного аграрного университета. Он стартовал в 2020 году.