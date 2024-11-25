Заместитель брянского губернатор встретился с Министром строительства и ЖКХ России

Заместитель брянского губернатор обсудил социально-экономическую ситуацию в регионе с Министром строительства и ЖКХ России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Москве прошла рабочая встреча Министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина с заместителем губернатора Брянской области Николаем Симоненко. Они обсудили строительство жилья и социально значимой инфраструктуры, благоустройство территорий и социально-экономическую ситуацию.

Так, в регионе за 10 месяцев 2024 года объем введенного жилья составил 527,4 тысяч квадратных метров и превысил показатели за прошлого года на 7%. Кроме того, благодаря механизмам «Инфраструктурного меню» планируют модернизировать 10 объектов коммунального хозяйства. А по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Брянской области благоустроят 32 общественных пространства и 108 дворов. На 107 территориях работы уже закончились.