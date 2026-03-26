Брянский Красный Крест помогает всегда

2026, 26 марта 18:41
Брянский Красный Крест помогает всегда
Брянское отделение Российского Красного Креста — один из тех, кто в трудной ситуации в числе первых приходит на помощь жителям региона.

 

Причём это не только разовые акции. Отделение работает и с вынужденными переселенцами: людям помогают не только вещами и продуктами, но и разбираться с документами, правами и бытовыми вопросами на новом месте. Параллельно организация проводит курсы первой помощи — для обычных жителей и сотрудников предприятий.

Красный Крест — не государственная структура, и это принципиально. «Независимый статус даёт возможность оперативно перестраивать приоритеты, не ожидая длинной цепочки согласований», — объясняет Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского отделения РКК.

Организация существует в том числе за счёт частных пожертвований. По словам Корнилова, именно это позволяет сохранять автономию: «Поступающие средства идут на закупку товаров первой необходимости и поддержание оперативного потенциала отделения».

Стать волонтёром или сделать пожертвование можно на сайте bryansk.redcross.ru/help.

По материалам сайта КП-Брянск.

