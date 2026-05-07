Свыше пяти километров трассы в Стародубском округе ремонтируют по нацпроекту

2026, 07 мая 18:01

Свыше пяти километров трассы в Стародубском округе ремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Стародубском муниципальном округе стартовал ремонт трассы Стародуб – Тарасовка. 5,2 километра приводит в порядок подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты в настоящее время укладываю новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части. Также они отремонтируют водопропускную трубу, пересечения и примыкания к дороге.

Также рабочие обустроят автобусные остановки и посадочные площадки. Для пассажиров поставят два новых автопавильона.

Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».