2026, 11 мая 15:18
Брянские дзюдоисты стали вторыми на турнире в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Орле на прошлой неделе прошёл межрегиональный турнир по дзюдо. Соревновния посвятили памяти Почетного гражданина Орловской области Ивана Мосякина. 

Более 160 девушек и юношей в возрасте до 15 лет из Орловской, Белгородской, Тульской и Брянской областей боролись за награды в личном и командном первенстве.

Брянские дзюдоисты завоевали четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых медалей. В командном зачете сборная региона заняла второе место.

