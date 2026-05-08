Подросток на квадроцикле сбил девочку в брянском посёлке накануне

2026, 08 мая 17:37

Подросток на квадроцикле сбил девочку в брянском посёлке в Севском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 7 мая в районе дома № 14 по улице Центральной рабочего посёлка Косицы в Севском районе. 14-летний юноша за рулём квадроцикла MOTOLAND сбил 15-летнюю девушку. Она шла по краю проезжей части во встречном направлении.

Девушку с травмами госпитализировали в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено дело об административном правонарушении.