Директор брянского департамента представила опыт региона на конгрессе в Москве

2026, 14 октября 11:16

Директор брянского департамента представила опыт региона на конгрессе в Москве «Информационные технологии в медицине». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В городе Москве прошёл конгресс «Информационные технологии в медицине». Участие в мероприятии приняла директор департамента здравоохранения Брянской области Татьяна Маркина. Она представила опыт цифрового сопровождения пациентов с болезнями системы кровообращения.

ИТ-платформа охватывает три этапа. Сначала фельдшер скорой медицинской помощи через мобильное приложение отправляет заявку на расшифровку ЭКГ и получает результат менее чем за 20 минут. Затем в стационаре врач ведет электронную историю болезни. Система контролирует профильность госпитализации и соблюдение клинических рекомендаций. Следом после выписки данные автоматически попадают в поликлинику.

«Врач сразу видит, что пациенту нужно назначить льготный препарат, и оформляет электронный рецепт. Более 600 тысяч жителей области зарегистрированы на региональном портале государственных услуг: пациенты дома измеряют давление, уровень сахара или холестерина, вносят показатели через приложение, а лечащий врач видит графики динамики и оперативно корректирует терапию», — отметила Татьяна Маркина.

Платформа повлияла на улучшение ключевых показателей. Летальность от инфаркта миокарда за 4 года снизилась до 9,5%, а от острого нарушения мозгового кровообращения — до 17,9%. Число дистанционных ЭКГ выросло в пять раз. Охват диспансерным учётом пациентов с болезнями сердца превысил 303 тысячи человек.