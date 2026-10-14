Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Директор брянского департамента представила опыт региона на конгрессе в Москве

2026, 14 октября 11:16
Директор брянского департамента представила опыт региона на конгрессе в Москве
Источник фото

Директор брянского департамента представила опыт региона на конгрессе в Москве «Информационные технологии в медицине». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В городе Москве прошёл конгресс «Информационные технологии в медицине». Участие в мероприятии приняла директор департамента здравоохранения Брянской области Татьяна Маркина. Она представила опыт цифрового сопровождения пациентов с болезнями системы кровообращения.

ИТ-платформа охватывает три этапа. Сначала фельдшер скорой медицинской помощи через мобильное приложение отправляет заявку на расшифровку ЭКГ и получает результат менее чем за 20 минут. Затем в стационаре врач ведет электронную историю болезни. Система контролирует профильность госпитализации и соблюдение клинических рекомендаций. Следом после выписки данные автоматически попадают в поликлинику.

«Врач сразу видит, что пациенту нужно назначить льготный препарат, и оформляет электронный рецепт. Более 600 тысяч жителей области зарегистрированы на региональном портале государственных услуг: пациенты дома измеряют давление, уровень сахара или холестерина, вносят показатели через приложение, а лечащий врач видит графики динамики и оперативно корректирует терапию», — отметила Татьяна Маркина.

Платформа повлияла на улучшение ключевых показателей. Летальность от инфаркта миокарда за 4 года снизилась до 9,5%, а от острого нарушения мозгового кровообращения — до 17,9%. Число дистанционных ЭКГ выросло в пять раз. Охват диспансерным учётом пациентов с болезнями сердца превысил 303 тысячи человек.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Ветеран СВО завоевал серебряную медаль на «Кубке мужества»
14 октября 14:49
Ветеран СВО завоевал серебряную медаль на «Кубке мужества»
Серию краж сыра из магазина в Брянске раскрыли полицейские
14 октября 14:42
Серию краж сыра из магазина в Брянске раскрыли полицейские
Двух молодых брянцев подозревают в краже телефона и денег у пенсионерки
14 октября 14:35
Двух молодых брянцев подозревают в краже телефона и денег у пенсионерки

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16835) брянск (7261) ДТП (2896) ГИБДД (2465) прокуратура (2216) уголовное дело (2154) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1749) мчс (1587) коронавирус (1272) дороги (1169)