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Криминал

Нетрезвого водителя задержали полицейские ночью в Брянске

2026, 09 октября 08:42
Нетрезвого водителя задержали полицейские ночью в Брянске
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Нетрезвого водителя задержали полицейские ночью в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Накануне ночью в Бежицком районе города Брянска экипаж дорожно-патрульной службы остановил для проверки автомобиль Ford Focus. У 26-летнего водителя были признаки сильного алкогольного опьянения. Факт употребления спиртного подтвердило проведенное освидетельствование.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение закона. Он был лишён водительских прав. 

Полицейские составили на нарушителя административные протоколы. Автомобиль помещен на штрафную стоянку. Мужчине грозит уголовная ответственность. 

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