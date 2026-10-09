Нетрезвого водителя задержали полицейские ночью в Брянске

2026, 09 октября 08:42

Нетрезвого водителя задержали полицейские ночью в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Накануне ночью в Бежицком районе города Брянска экипаж дорожно-патрульной службы остановил для проверки автомобиль Ford Focus. У 26-летнего водителя были признаки сильного алкогольного опьянения. Факт употребления спиртного подтвердило проведенное освидетельствование.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение закона. Он был лишён водительских прав.

Полицейские составили на нарушителя административные протоколы. Автомобиль помещен на штрафную стоянку. Мужчине грозит уголовная ответственность.