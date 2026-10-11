19-летнюю жительницу Брянска ждёт суд за кражу дене

2026, 11 октября 10:28

19-летнюю жительницу Брянска ждёт суд за кражу денег у знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о краже. Приговор выслушает 19-летняя жительница областного центра.

По версии правоохранительных органов, в сентябре 2026 года фигурантка была в квартире своего знакомого. Она знала, что что он хранит сбережения в коробке из-под часов. Обвиняемая забрала оттуда 40 тысяч рублей.

Распорядиться денежными средствами девушка не успела. Уже на следующий день её задержали полицейские. Деньги стражи порядка изъяли.

Девушке грозит до пяти лет колонии.