Брянские пилоты заняли первое место на гонке дронов

2026, 13 октября 17:06

Брянские пилоты заняли первое место на гонке дронов. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В минувшие выходные в городе Невинномысске Ставропольского края прошёл Фестиваль беспилотных воздушных судов и финал гонок дронов. Мероприятие посвятили 100-летнему юбилею ДОСААФ России. В фестивале приняли участие более 100 человек из разных регионов России.

Брянскую область успешно представили четверо воспитанников детского технопарка «Кванториум». В дисциплине «Технический симулятор» команда заняла первое место. В 75-м классе брянские пилоты взяла бронзовые медали.