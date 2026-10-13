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Образование

Брянские пилоты заняли первое место на гонке дронов

2026, 13 октября 17:06
Брянские пилоты заняли первое место на гонке дронов
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Брянские пилоты заняли первое место на гонке дронов. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.  

 

В минувшие выходные в городе Невинномысске Ставропольского края прошёл Фестиваль беспилотных воздушных судов и финал гонок дронов. Мероприятие посвятили 100-летнему юбилею ДОСААФ России. В фестивале приняли участие более 100 человек из разных регионов России. 

Брянскую область успешно представили четверо воспитанников детского технопарка «Кванториум». В дисциплине «Технический симулятор» команда  заняла первое место. В 75-м классе брянские пилоты взяла бронзовые медали.

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