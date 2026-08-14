Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Брянские подметальные машины очистили городские улицы

2026, 14 августа 14:21
Брянские подметальные машины очистили городские улицы
Источник фото

13 августа техника работала на Станке Димитрова, Советской и других улицах.

 

В Брянске подметальные машины очистили улицы и проспекты 13 августа, сегодня работы продолжатся. Вчера ВКМ прошли по Станке Димитрова, Советской, Ильи Иванова, Амосова, Визнюка, Объездной, Грибачева, Счастливой, Дуки, Бежицкой, Рекункова, Ромашина, Карачижской, Мира, Клинцовской, Гончарова, III Интернационала, Комсомольской, Майской Стачки, Почтовой, Никитина, Пушкина, Рылеева, Тельмана, Чернышевского, Абашева, на бульваре Щорса и привокзальной площади.

Сегодня уборка запланирована на проспекте Героев, улицах Малыгина, Фокина, Бежицкой, Красноармейской, Романа Брянского, Репина, Луначарского, Авиационной, Калинина, Бурова, Почтовой, Кромской, Брянской Пролетарской Дивизии, Камозина, 22 съезда КПСС, Чернышевского, Рылеева, Тельмана, 2-й Мичурина, бульваре Щорса и Славянском мосту.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

В Брянске восстанавливают газоснабжение после повреждения газопровода на Ромашина
14 августа 12:39
В Брянске восстанавливают газоснабжение после повреждения газопровода на Ромашина
В Советском районе Брянска будущим первоклассникам вручили первые портфели
14 августа 11:55
В Советском районе Брянска будущим первоклассникам вручили первые портфели
ВСУ атаковали жилой дом в Брянске: один человек погиб, шестеро ранены
14 августа 11:13
ВСУ атаковали жилой дом в Брянске: один человек погиб, шестеро ранены

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16139) брянск (7155) ДТП (2831) ГИБДД (2398) прокуратура (2160) уголовное дело (2111) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1708) мчс (1577) коронавирус (1272) дороги (1128)