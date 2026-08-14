13 августа техника работала на Станке Димитрова, Советской и других улицах.

В Брянске подметальные машины очистили улицы и проспекты 13 августа, сегодня работы продолжатся. Вчера ВКМ прошли по Станке Димитрова, Советской, Ильи Иванова, Амосова, Визнюка, Объездной, Грибачева, Счастливой, Дуки, Бежицкой, Рекункова, Ромашина, Карачижской, Мира, Клинцовской, Гончарова, III Интернационала, Комсомольской, Майской Стачки, Почтовой, Никитина, Пушкина, Рылеева, Тельмана, Чернышевского, Абашева, на бульваре Щорса и привокзальной площади.

Сегодня уборка запланирована на проспекте Героев, улицах Малыгина, Фокина, Бежицкой, Красноармейской, Романа Брянского, Репина, Луначарского, Авиационной, Калинина, Бурова, Почтовой, Кромской, Брянской Пролетарской Дивизии, Камозина, 22 съезда КПСС, Чернышевского, Рылеева, Тельмана, 2-й Мичурина, бульваре Щорса и Славянском мосту.