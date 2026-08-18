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Обвиняемый в убийстве 20-летней давности брянец не разжалобил суд

2026, 18 августа 09:30
Обвиняемый в убийстве 20-летней давности брянец не разжалобил суд
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Обвиняемый в убийстве 20-летней давности брянец не разжалобил суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Советский районный суд города Брянска на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу о жестоком убийстве. На скамье подсудимых оказался 52-летний житель областного центра. 

В январе 2006 года фигурант вместе с соучастниками совершил разбойное нападение на мужчину. Потерпевший был убит тремя выстрелами в грудь из пистолета. У него нападавшие похитили 390 тысяч рублей и 10 тысяч долларов США и поделили между собой. 

Суд приговорил виновного к 13 с половиной годам в колонии строгого режима. Защитник обжаловал приговор. Но Брянский областной суд не нашёл оснований для изменения решения. Приговор вступил в законную силу.

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