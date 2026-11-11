В конце октября в кластере «Ломоносов» прошел IV Московский форум волонтеров в сфере охраны здоровья, рассказывают журналисты сайта КП-Брянск.
Младшие гости отправились в «Плюшевый госпиталь». Там они мерили игрушкам температуру и накладывали повязки, а заодно осваивали азы первой помощи. Взрослые стояли в очереди к реанимобиль Красного Креста, чтобы своими глазами увидеть аппараты ИВЛ и дефибрилляторы.
На форуме можно было сдать кровь во время акции к 100-летию Службы крови России и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Еще на одной площадке проходили занятия с животными, которых обучают помогать в терапии. «Мосволонтер» представил проекты «Добрые мастера» и «Серебряные сказки».
На улице стояли четыре машины отделения Красного Креста. Их собрали и восстановили сами добровольцы. На этой технике помощь доставляют туда, где не проедет обычный автомобиль.
Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста, высоко оценил значение подобных встреч: «Форумы такого уровня способствуют развитию добровольческого движения в здравоохранении. Обмен опытом между субъектами позволяет повышать качество помощи и выстраивать единые подходы к подготовке волонтеров», – отметил он.