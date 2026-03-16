«Потребность в помощи только растет»: Красный Крест Брянска открыл сбор средств

2026, 16 марта 17:09

Брянская область живет под постоянной угрозой обстрелов. Только за вечер 10 марта погибли восемь человек, пострадали 42. Региональный Красный Крест помогает, но просит вашей поддержки.

Волонтеры уже сформировали экстренный запас — ваучеры на продукты, лекарства, детскую одежду. Но это лишь первая помощь. Дальше начинается долгая работа: лечение, восстановление жилья, поддержка семей, потерявших кормильцев.

«В Брянской области нужна системная работа, а не разовые акции. Люди обращаются волнами — сначала в шоке после атак, потом через недели, когда осознают масштаб ущерба. Мы готовы помогать, но обществу тоже нужно включиться», — говорит член президиума организации Дмитрий Корнилов.

Кроме материальной поддержки, Красный Крест запустил психологическую службу. Специалисты доступны по номеру 8 800 250 18 59 и в телеграм-боте @psy_rrc_bot.

Помочь финансово можно через сайт bryansk.redcross.ru/help.

