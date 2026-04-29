Долгое эхо Чернобыля

2026, 29 апреля 12:31

Депутат Государственный Думы Николай Щеглов награждает председателя Союз ,, Чернобыль,, России в Брянской области Вячеслава Корнюшина. Фото: МИАЦ.

В Брянске прошла научно-­практическая конференция, посвященная 40‑летию крупнейшей техногенной катастрофы

26 апреля исполнилось 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции – крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Это дата – повод не только почтить память жертв катастрофы, поблагодарить ликвидаторов, но и обсудить уроки прошлого, переосмыслить их.

Апрель 1986 года разделил жизнь человечества на «до» и «после». Площадь радиоактивного загрязнения составила 3,5 млн гектаров, на которой проживало около 2,3 млн человек. В Брянской области существенно пострадали юго-западные районы.

В преддверии Дня памяти Чернобыля в Брянском клинико-­диагностическом центре прошла научно-­практическая конференция под названием «Чернобыль – 40 лет спустя».

Участники конференции говорили о последствиях чернобыльской аварии, о помощи населению Брянщины после нее, о состоянии здоровья ликвидаторов сегодня, а также о том, как живется в юго-западных районах нашей области. К обсуждению медицинских аспектов ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС были приглашены: депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Щеглов, директор департамента здравоохранения Брянской области Татьяна Маркина, председатель областной Федерации профсоюзов Брянской области Ольга Полякова, главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ», председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики и здравоохранения Брянской областной думы Светлана Кудинова, председатель Представительства Общероссийского союза общественных объединений «Союз» «Чернобыль» России в Брянской области Вячеслав Карнюшин, председатель Брянской региональной общественной организации взаимодействия медицинских работников «Врачебная палата» Максим Панов, председатель Брянской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Сергей Фетисов.

В адрес участников мероприятий, посвященных 40‑летию ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, телеграмму направил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Ее зачитали перед началом работы научно-­практической конференции. Память ликвидаторов последствий аварии, отдавших свои жизни ради всех ныне живущих и всех, кто будет жить в дальнейшем, почтили минутой молчания.

Слева направо: Ольга Полякова, Владимир Ивашутин, Сергей Фетисов. Фото: МИАЦ.

Чтобы помнила и знала молодежь

В своем приветственном слове депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Щеглов отметил, что невероятными усилиями наших жителей было предотвращено дальнейшее распространение катастрофы. Он подчеркнул подвиг ликвидаторов, которые ценой своего здоровья, а ­кто-то и жизни, боролись с последствиями этой страшной трагедии.

– Мы всю жизнь в неоплатном долгу перед нашими героями и патриотами, – сказал Николай Михайлович.

Он отметил необходимость сохранения и передачи исторической памяти и знаний о чернобыльской трагедии молодому поколению – школьникам, студентам, чтобы они знали, что это такое, как себя вести в таких ситуациях.

Николай Михайлович наградил особо отличившихся работников сферы здравоохранения Благодарностью Комитета по охране здоровья Государственной Думы.

Заслуженные награды для медработников. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

На «до» и «после»

Директор департамента здравоохранения Брянской области Татьяна Маркина, обращаясь к участникам конференции, вспомнила, каким был день, разделивший жизнь людей на «до» и «после».

– 40 лет назад наш регион столкнулся с масштабной трагедией, – сказала Татьяна Петровна. – Я никогда не забуду тот весенний день, 26 апреля 1986 года. Мы, будучи выпускниками школы, находились на улице. Уже начинали цвести сады, была теплая солнечная погода. И по радио мы услышали, как и все население Брянской области, что случилась трагедия. Мы, школьники, не могли понять, что нас ждет впереди, какие будут последствия… Но время показало, с чем столкнулось население и в первую очередь – здравоохранение. Медицинские работники, как и сами ликвидаторы последствий чернобыльской трагедии, рискуя своим здоровьем и жизнью, спасали тогда и спасают сейчас людей, оказывая медицинскую помощь, борются с последствиями трагедии.

Татьяна Петровна поблагодарила всех медицинских работников за их труд. Также она сообщила, что в этом году в Брянский клинико-­диагностический центр в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизни» и регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» поступит современное медицинское оборудование, которое позволит улучшить качество диагностики заболеваний, связанных с радиоактивным облучением.

Татьяна Маркина вручила Почетные грамоты департамента здравоохранения Брянской области коллективам медицинских организаций, которые оказывают медицинскую помощь ликвидаторам и жителям юго-западных районов региона.

Свои приветственные слова участникам события адресовали и другие члены президиума научно-­практической конференции. А медицинских работников также поощрили Почетными грамотами региональной общественной организации взаимодействия медицинских работников «Врачебная палата», Почетными грамотами обкома профсоюза. За свой труд медики также получили Почетные грамоты Федерации профсоюзов Брянской области и юбилейный знак «40 лет ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС».

Директор департамента здравоохранения Брянской области Татьяна Маркина благодарит за работу главного врача Новозыбковской ЦРБ Сергея Бурого. Фото: МИАЦ.

33 года на страже здоровья людей

Произошедшая в 1986 году авария на Чернобыльской атомной электростанции повлекла за собой разнообразные широкомасштабные проблемы, связанные со здоровьем людей.

В Брянской области с 1993 года работает Брянский клинико-­диагностический центр. Распоряжением Совета Министров РФ, Правительством России от 1993 года и постановлением администрации области от 20.12. 1993 года на Центр возложили функции главного медучреждения области по вопросам радиационной медицины.

– В мае–июне 1986 года преимущественно у населения было облучение щитовидной железы, – отметил в своем докладе заместитель главного врача Брянского клинико-­диагностического центра Владимир Володин. – Из-за природной нехватки йода в регионе радиойод активно накапливался в щитовидной железе, поэтому заболевания щитовидной железы распространились не только на подвергшихся радиоактивному облучению территориях, но и на так называемых «чистых». По данным национального комитета радиационной безопасности ООН, катастрофа на Чернобыльской АЭС была самой серьезной в истории освоения атомной энергии. Радиационному загрязнению подверглось больше 17 областей России. И наиболее пострадавшая из них – Брянская область.

В сентябре этого года исполняется 33 года со дня начала полноценного приема пациентов в центре. В 1993–1994 годах центр представлял собой небольшое медицинское учреждение, в котором было только шесть подразделений: клинико-­диагностическая лаборатория, консультативный отдел с дневным стационаром на 15 коек, отделение ультразвуковой и функциональной диагностики, медико-­генетическая консультация и рентген-­диагностическое отделение с комплексом компьютерной томографии.

– В штате насчитывалось 98 должностей, – отметил Владимир Владимирович. – Здесь проводили комплексное обследование и организовывали дальнейшее наблюдение за ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, приоритет отдавался жителям шести юго-западных районов Брянской области. Значительное внимание первые годы уделяли работе выездных бригад, которые в районах области проводили массовые обследования населения.

Заместитель главного врача Брянского клинико-диагностического центра Владимир Володин. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

На протяжении прошедших лет клинико-­диагностический центр динамично развивался благодаря упорному труду коллектива. Он стал одним из ведущих диагностических учреждений Брянской области. В центре работают семь заслуженных врачей Российской Федерации, два сотрудника имеют почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», 27 сотрудников награждены знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации», три работника центра являются главными внештатными специалистами департамента здравоохранения Брянской области.

– Сегодня в составе центра 30 структурных подразделений, из которых 16 – клинические и параклинические, охватывающие 33 вида медицинской деятельности. Здесь трудятся больше 360 сотрудников. В том числе 101 врач и 153 человека среднего и младшего медицинского персонала. Врачи и медицинские сестры глубоко освоили все тонкости профессии, приобрели огромный опыт, постоянно работают над повышением своих знаний и навыков.

Как сообщил Владимир Володин, одним из важнейших направлений деятельности Брянского клинико-­диагностического центра является организация систематического наблюдения за состоянием здоровья населения, проживающего на радиационно-загрязненных территориях. А также – координация деятельности центральных районных больниц и оказание методической помощи.

– Диагностический центр – координатор медицинских мероприятий в области по чернобыльским и экологическим проблемам, – рассказал Владимир Владимирович. – Здесь проводят динамическое наблюдение и оказывают медицинскую помощь как участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, так и участникам ликвидации других техногенных аварий. С этой целью создали кабинет диспансерного наблюдения за участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Сегодня на учете в диагностическом центре состоит 3 592 участника ликвидации последствий аварии и лиц к ним приравненных. Кроме них наблюдаются пациенты, заболевания которых связаны с радиационным воздействием. За прошедшие восемь лет Российский экспертный межведомственный совет такие заболевания выявил у 2 500 жителей Брянской области.

Ежедневно в Брянский клинико-­диагностический центр обращаются около тысячи человек, которым здесь проводят сложные лабораторные и инструментальные исследования. В 2025 году провели более 900 тысяч исследований и процедур.

– Сегодня в центре есть подразделения, которые в силу своей эксклюзивности проводят не только диагностическую, но и лечебную помощь населению, – рассказал Владимир Володин. – Это лазерно-­офтальмологический центр, центр амбулаторно-­поликлинической хирургии, аллерго-­иммунологическое отделение, урологическое отделение.

Как пояснил Владимир Володин «КП-Брянск», деятельность диагностического центра с момента его открытия связана напрямую с последствиями катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

– Диагностический центр был определен учреждением, которое оказывает специализированную помощь жителям шести юго-западных районов Брянской области и, прежде всего, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лицам к ним приравненным, – сказал он. – Соответственно вся деятельность диагностического центра с момента его основания и до сегодняшнего дня была посвящена прежде всего организации и координации этой помощи. Замечу, что больше ни в одном центре членов Международной ассоциации диагностических центров нет отдела радиационной и экологической медицины. Ликвидаторы и жители юго-западных территорий у нас всегда будут оставаться при­оритетными категориями граждан, которым мы по мере своих сил пытаемся сохранить льготное внеочередное обслуживание.

Надежда ПЕТРУНИНА.

Фото МИАЦ и автора