Происшествия

Брянец лишился свободы и машины за повторное пьяное вождение

2026, 30 апреля 18:18
Брянец лишился свободы и машины за повторное пьяное вождение
Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Фокинского района города Брянска вынес приговр по уголовному делу о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался житель областного центра. 

Ночью 22 октября прошлого года на проспекте Московском в Брянске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota Camry. Мужчина за рулём был нетрезв. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за  отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Суд приговорил виновного к двум годам в колонии строгого режима. Автомобиль был обращен в доход государства.

