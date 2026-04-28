В филиале медуниверситета в городе Брянске стартуют курсы для абитуриентов

2026, 28 апреля 14:25

В филиале медицинского университета имени Сеченова в городе Брянске пройдёт курсы для абитуриентов. Для поступающих на базе вуза организовали интенсивную подготовку к поступлению по внутренним экзаменам. Преподаватели учниверситета будут вести занятия по направлениям: «Химические элементы и их соединения», «Биологические системы» и «Русский язык».

Занятия стартуют 4 мая. Ссылка на регистрацию: abiturient.sechenov.ru

Возрастные ограничения 6+