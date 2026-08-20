Продукты по выбору: Красный Крест помогает брянцам из пострадавших домов

2026, 20 августа 12:37

После ракетного удара по десятиэтажке в Советском районе Брянска волонтёры регионального отделения Российского Красного Креста вышли к повреждённым домам, чтобы адресно поддержать жильцов. Об этом сообщают журналисты сайта «КП-Брянск».

Первыми помощь получили те, кому сейчас труднее всех, — пенсионеры и семьи с детьми. Им выдали продуктовые сертификаты: с ними человек сам выбирает в магазине нужное — кому-то важнее детское питание, кому-то базовый набор на первые дни.

«Региональным отделением организована адресная поддержка жителей пострадавших квартир. Приоритетные категории — граждане пенсионного возраста и семьи с несовершеннолетними детьми, им переданы продуктовые сертификаты. Такой формат выбран сознательно: люди сами определяют, какие товары первой необходимости им требуются. Работа продолжается, каждое обращение отрабатывается индивидуально», — рассказал член брянского президиума РКК Дмитрий Корнилов.

Напомним, утром 14 августа ракета ВСУ попала в жилой дом: один человек погиб, девять пострадали, среди них ребёнок. Повреждены 157 жилых помещений в пяти домах. Заявки на помощь от Красного Креста принимает региональное отделение РКК.

Фото Брянского регионального отделения РКК