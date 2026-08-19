Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянские силовики стали вторыми на чемпионате по служебному двоеборью

2026, 19 августа 14:39
Брянские силовики стали вторыми на чемпионате по служебному двоеборью
Источник фото

Брянские силовики стали вторыми на чемпионате по служебному двоеборью. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры  и спорта. 

 

На прошлой неделе в городе Ижевск Удмуртской Республики  прошёл чемпионат федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по служебному двоеборью. За награды боролись свыше 190 спортсменов из 34 организаций общества «Динамо» и трёх сборных ведомств.

Регион представляла команда Брянской организации «Динамо». Среди коллективов второй группы спортсмены заняли второе место в общекомандном первенстве.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Жителя Брянска оштрафовали за попавшее в соцсети нарушение ПДД
19 августа 16:34
Жителя Брянска оштрафовали за попавшее в соцсети нарушение ПДД
Мужчина попал в больницу после ДТП в Клинцовском районе
19 августа 15:36
Мужчина попал в больницу после ДТП в Клинцовском районе
165 нарушений ПДД водителями автобусов выявили брянские полицейские за два дня
19 августа 13:30
165 нарушений ПДД водителями автобусов выявили брянские полицейские за два дня

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16185) брянск (7164) ДТП (2839) ГИБДД (2407) прокуратура (2164) уголовное дело (2113) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1709) мчс (1577) коронавирус (1272) дороги (1128)