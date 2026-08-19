Брянские силовики стали вторыми на чемпионате по служебному двоеборью

2026, 19 августа 14:39

Брянские силовики стали вторыми на чемпионате по служебному двоеборью. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в городе Ижевск Удмуртской Республики прошёл чемпионат федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по служебному двоеборью. За награды боролись свыше 190 спортсменов из 34 организаций общества «Динамо» и трёх сборных ведомств.

Регион представляла команда Брянской организации «Динамо». Среди коллективов второй группы спортсмены заняли второе место в общекомандном первенстве.