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Продукты — прямо к порогу: Красный Крест привёз наборы в обстреливаемые сёла Брянского приграничья

2026, 13 августа 14:36
Продукты — прямо к порогу: Красный Крест привёз наборы в обстреливаемые сёла Брянского приграничья
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Жителям сёл, где поход в магазин давно перестал быть бытовой задачей, помощь доставили на дом. Брянское отделение Российского Красного Креста передало продуктовые и гигиенические наборы 55 жителям села Подывотье Севского района и 25 жителям села Страчево Суземского района. Оба села находятся под постоянными обстрелами, привычная торговля там фактически не работает.

Затем по запросу районной администрации организовали гуманитарную выдачу в Севске. Помощь получили жители населённых пунктов: сёл Лемешовка, Троебортное, Некислица, Хинель и Хвощовка, деревень Круглая Поляна и Воскресеновка, посёлков Заря, Рабочий и Лесничество. Итог — продуктовые сертификаты у 135 семей, а 14 семей с младшими школьниками, выехавших с обстреливаемых территорий района, получили сертификаты на продукты, а сами ребята — рюкзаки с полным набором канцелярии.
Довезти груз до приграничья — отдельная логистическая история: в отделении благодарят Многофункциональный молодёжный центр и «Добро.Центр» за помощь с транспортировкой

«Работа в приграничных районах строится во взаимодействии с органами местного самоуправления. Наборы доставлены адресно, по сформированным спискам. Подчеркну: мониторинг потребностей жителей продолжается, и по мере поступления новых запросов помощь будет доводиться до людей в установленные сроки», — прокомментировал член президиума регионального отделения Дмитрий Корнилов.

В организации не скрывают: масштаб потребностей больше возможностей, помочь пока удалось не всем. Присоединиться может каждый — разовое пожертвование или подписка оформляются на bryansk.redcross.ru/help, доступен перевод через СБП по QR-коду.

По материалам сайта «КП-Брянск».

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