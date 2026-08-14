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Криминал

15 участников мошеннической группы осудили за хищение сбережений у 75 брянцев

2026, 14 августа 15:04
15 участников мошеннической группы осудили за хищение сбережений у 75 брянцев
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Осужденные получили от 1 года до 5,5 лет колонии общего режима со штрафами.

 

В Брянске вынесен приговор по делу о мошенничестве, от действий которого пострадали 75 жителей Брянской и Свердловской областей. С октября 2018 года по март 2024 года участники организованной группы, действовавшей в Брянске и Екатеринбурге, путем обмана завладели деньгами граждан на сумму более 13 миллионов рублей.

Людей вовлекали в схему под предлогом инвестирования и высокого дохода: психологическое убеждение заставляло их брать кредиты, покупать дорогие телефоны, оформлять ненужные скидки на зарубежные отели. За каждого привлеченного родственника или знакомого платили сумму, эквивалентную 100 долларам. В результате потерпевшие оставались без средств и с кредитной нагрузкой.

Суд в зависимости от роли и степени участия назначил виновным от 1 года до 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафами от 180 тысяч до 300 тысяч рублей. Гражданские иски потерпевших удовлетворили. Приговор еще не вступил в законную силу. 

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