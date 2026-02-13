Произведённая брянской станцией переливания крови лиофилизированная плазма спасает жизни военных

Лиофилизированная плазма, произведённая брянской станцией переливания крови, спасает жизни военных на границе.

Брянская областная станция переливания крови опубликовала в своих соцсетях видео о том, как новый препарат используется в реальных условиях военными на границе. Медучреждение произвело первую партию лиофилизированной плазмы. Препарат позволяет оказывать экстренную трансфузиологическую помощь в экстремальных условиях. Плазму отправили в приграничные районы.

Брянская область стала первой из приграничных регионов, где производят лиофилизированную плазму. Для этого использовали отечественные оборудование и расходные материалы. Лиофилизированная плазма может долго храниться без специальных холодильников и быстро готова к применению. В полевых условиях препарат помогает быстро восполнить объем крови, повышая шансы на спасение жизни и сохранение здоровья.