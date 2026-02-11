Четыре с половиной года в колонии проведёт подросток из Брянска за попытку убить знакомого

Четыре с половиной года в колонии проведёт подросток из Брянска за попытку убить знакомого. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Суд Володарского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о покушении на убийство. На скамье подсудимых оказался 15-летний житель областного центра.

В ночь с 20 на 21 июня 2025 года подросток был в гостях у брата в квартире на улице Есенина. Там же находился их 19-летний знакомый. Парни поссорились. Фигурант вместе с братом нанесли гостю множественные ножевые ранения и жестоко избили. Посчитав потерпевшего мертвым, они завернули его в покрывало, вынесли на улицу и, прикопав землей, оставили.

Утром прохожие нашли раненного и доставили в больницу. Врачам удалось спасти ему жизнь.

Суд приговорил виновного к четырём с половиной годам в воспитательной колонии. В пользу потерпевшего с него взыскана компенсация морального вреда в 1,5 млн рублей.