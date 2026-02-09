Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП брянец выслушает приговор

2026, 09 февраля 14:33
Сбивший пешехода на «зебре» и скрывшийся с места ДТП брянец выслушает приговор. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.  Приговор выслушает 24-летний житель областного центра.

По версии следствия, вечером 15 октября прошлого года фигурант за рулём автомобиля Chevrolet Cruze на улице Красноармейской в Советском районе проехал на запрещающий сигнал светофора на пешеходном переходе. Под колёса иномарки попал 24-летний молодой человек, пересекавший проезжую часть на зелёный свет. Парень получил тяжёлые травмы. Водитель скрылся с места происшествия. Позже его разыскали полицейские.

