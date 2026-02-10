Брянская спортсменка заняла первое место в толкании ядра на всероссийском турнире

2026, 10 февраля 18:25

Брянская спортсменка заняла первое место в толкании ядра на всероссийском турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в городе Сочи прошли всероссийские соревнования по легкой атлетики памяти Мастера спорта СССР Анатолия Лунева. Более 150 сильнейших спортсменов состязались в метании копья, диска, молота и толкании ядра.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва имени Самотесова в городе Брянске Юлия Кулагина толкании ядра показала результат в 66,05 метра. Она завоевала золотую медаль и установила личный рекорд.