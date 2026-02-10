Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянская спортсменка заняла первое место в толкании ядра на всероссийском турнире

2026, 10 февраля 18:25
Брянская спортсменка заняла первое место в толкании ядра на всероссийском турнире
Источник фото

Брянская спортсменка заняла первое место в толкании ядра  на всероссийском турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в городе Сочи прошли всероссийские соревнования по легкой атлетики памяти Мастера спорта СССР Анатолия Лунева. Более 150 сильнейших спортсменов состязались в метании копья, диска, молота и толкании ядра.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва имени Самотесова в городе Брянске Юлия Кулагина толкании ядра показала результат в 66,05 метра. Она завоевала золотую медаль и установила личный рекорд.

Метки:

Читайте также

Автомобиль сгорел ночью в Красногорском районе
10 февраля 16:44
Автомобиль сгорел ночью в Красногорском районе
Четыре медали завоевали брянские спортсмены на форуме айкидо «Тула оружейная»
10 февраля 15:12
Четыре медали завоевали брянские спортсмены на форуме айкидо «Тула оружейная»
Жителя Белых Берегов ждёт суд за передачу своей банковской карты мошенникам
10 февраля 15:04
Жителя Белых Берегов ждёт суд за передачу своей банковской карты мошенникам

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14149) брянск (6784) ДТП (2672) ГИБДД (2201) прокуратура (2025) уголовное дело (1980) Александр Богомаз (1820) суд (1785) авария (1630) мчс (1488) коронавирус (1272) умвд (1029)