«Сохранить человеческое достоинство»: брянский Красный Крест вспоминает уроки Чернобыля

2026, 27 апреля 15:15

В день 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в Брянском региональном отделении Российского Красного Креста напомнили: организация участвовала в ликвидации последствий катастрофы с первых дней.

Санитарные дружины, дезактивация зданий, раздача продуктов, медицинская и психологическая помощь вынужденным переселенцам — весь этот фронт работ лёг на плечи более чем 20 тысяч добровольцев. Только за 1986 год организация направила на эти цели 3 миллиона рублей.

Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского отделения РКК, считает, что события 1986 года изменили подход к гуманитарной работе в целом: «Чернобыль наглядно показал, что помощь пострадавшим — это не разовая акция. Это системная работа, направленная в том числе на сохранение человеческого достоинства в условиях, когда привычный порядок жизни оказывается полностью разрушен. Именно этот принцип остаётся для нас ориентиром».

