В Брянске возбуждено дело на высокопоставленного сотрудника МЧС

2026, 23 апреля 15:04
УФСБ по Брянской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении представителя руководящего состава ГУ МЧС России по региону. Статья — превышение должностных полномочий в интересах коммерческой структуры.

По версии следствия, должностное лицо вместе с подчинёнными помогло некой компании пройти аттестацию и получить лицензию на специализированные работы — в обход закона. Дело возбуждено совместно с управлением экономической безопасности УМВД и Главным управлением собственной безопасности МЧС.

Официально ни имя, ни должность фигуранта не называются. Однако брянские СМИ уже указали на заместителя начальника областного главка по государственной противопожарной службе Владимира Алёшина. На момент публикации он значился в должности на сайте МЧС — с безупречной биографией: служба с 1990-х, ведомственные награды, путь от рядового пожарного до руководителя. Опровержений после появления его имени в СМИ не поступало.

Расследование продолжается: следователи устанавливают другие эпизоды и круг причастных.

По материалам сайта «АиФ-Брянск»

