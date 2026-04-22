Криминал

Суд ждёт жителя Клетни за повторное нетрезвое вождение

2026, 22 апреля 13:41
Суд ждёт жителя Клетни за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Клетнянский районный суд рассмотрит уголовное дело о повторном управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения. Приговор выслушает 33-летний житель посёлка Клетня. 

Утром 13 марта 2026 фигурант за рулём автомобиля «ВАЗ 21093» остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина оказался нетрезв. 

В декабре 2025 года он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. Автомобиль обвиняемого был арестован.

