Суд ждёт жителя Клетни за повторное нетрезвое вождение

2026, 22 апреля 13:41

Суд ждёт жителя Клетни за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клетнянский районный суд рассмотрит уголовное дело о повторном управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения. Приговор выслушает 33-летний житель посёлка Клетня.

Утром 13 марта 2026 фигурант за рулём автомобиля «ВАЗ 21093» остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина оказался нетрезв.

В декабре 2025 года он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. Автомобиль обвиняемого был арестован.